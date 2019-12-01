دولي

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن: "إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة ثماني سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

وكتب بايدن في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر)، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة ثماني سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية .. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف بايدن في تغريدة أخرى: "إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء .. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب .. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

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