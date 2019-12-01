شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قرار المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، إلغاء قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك الوقف التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، انتصاراً لجهود البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، التي قدمت طلب بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء الأملاك كانت "عطيرت كوهانيم" أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، على الجهود الحثيثة والاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس في أعقاب قرارات المحاكم الاسرائيلية بالاستيلاء على أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية مع العديد من الدول المسيحية المؤثرة دولياً، والتي كان لها دور كبير في إلغاء هذه القرارات المجحفة بحق شعبنا الصامد بالقدس المحتلة.

وأضاف عيسى، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "كان للتعاون الفلسطيني الأردني، ووحدة الموقف، وثبات الرأي من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والقيادة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله، دوراً بارزاً بإعادة الحق لأصحابه وحماية ممتلكات البطريركية من المصادرة، حيث كان الأردن الشقيق وما زال يقوم بدوره المميز في حماية ومتابعة شؤون المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة".

وأكد عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأشار عيسى، إلى أن قرارات الاحتلال القائمة على المساس بحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم ومنحها لسوائب الفلسطينيين يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

يشار الى أن عدد من الشركات الوهمية الأجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال، عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة، منذ 14 عاما، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على السيطرة على المباني ومهدت الطريق أمام إخلائها من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني "عطيرت كوهانيم" مكانهم.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة &#34;اللبن الشرقية&#34;

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

العوض: إقامة الاحتلال جزيرة قبالة سواحل غزة جزء من &#34;التفاهمات الانفصالية&#34;

العوض: إقامة الاحتلال جزيرة قبالة سواحل غزة جزء من "التفاهمات الانفصالية"

مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

مالية غزة: اليوم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

حماس تدعو لتوفير البيئة المناسبة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

حماس تدعو لتوفير البيئة المناسبة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

وزارة الصحة: 102 إصابة بالإيدز وفايروس نقص المناعة منذ عام 1988

وزارة الصحة: 102 إصابة بالإيدز وفايروس نقص المناعة منذ عام 1988

لواء جفعاتي: مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

لواء جفعاتي: مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الخارجية: الصمت على جرائم الإحتلال يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة &#34;اللبن الشرقية&#34;

الاحتلال يعتدي على طلبة مدرسة "اللبن الشرقية"

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

عصام يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل لإنقاذ المحاصرين في غزة

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الإسلامية المسيحية: الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تنتصر باستعادة ممتلكاتها من المستوطنين

الأسرى في &#34;عسقلان&#34;: وضع السجن كارثي

الأسرى في "عسقلان": وضع السجن كارثي

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

منوعات

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: &#34;ما هذه القنبلة&#34;

شاهد: ممثلة تركية لسيرين عبدالنور: "ما هذه القنبلة"

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: عفاف شعيب تنتقد سهير رمزي وشهيرة وحلا شيحة بسبب خلع الحجاب

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

عربي

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق