عربي

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين
رام الله - دنيا الوطن
احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين، بحسب ما ذكره تقرير جديد للأمم المتحدة عن "الهجرة الدولية 2020".

وأفاد التقرير، بأن المملكة العربية السعودية احتلت أيضا المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الدول المصدرة لتحويلات الأجانب بـ 135 مليار ريال، في عام 2018. ومقارنة بعام 2012 فإن قيمة التحويلات ارتفعت بنحو 32 مليار ريال، إذ بلغت في ذلك الوقت 103 مليارات ريال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من نصف المهاجرين الدوليين (141 مليونا) في أوروبا وأمريكا الشمالية، وحوالي 52 % من الذكور المهاجرين يبحثون عن العمل، ويبلغ عددهم 164 مليون شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة، إن عدد المهاجرين الدوليين في 2019 يقدر الآن بنحو 270 مليون نسمة.

وأشارت في تقريرها الأخير، إلى أن الرقم الإجمالي يمثل جزءا صغيرا فقط من سكان العالم، على الرغم من أنه يمثل زيادة بنسبة 0.1 % عن المستوى المشار إليه في تقريرها الذي نشر قبل عامين.

أخبار ذات صلة

مصرع إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في المغرب

مصرع إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في المغرب

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

الحكومة الليبية المؤقتة تأمل بالتطبيع مع إسرائيل وتضع شرطاً لذلك

الحكومة الليبية المؤقتة تأمل بالتطبيع مع إسرائيل وتضع شرطاً لذلك

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

المحتجون الجزائريون يواصلون الضغط على السلطات مع اقتراب الانتخابات

المحتجون الجزائريون يواصلون الضغط على السلطات مع اقتراب الانتخابات

شاهد: &#34;الدخان المغشوش&#34; يثير جدلاً في السعودية ويتصدر (تويتر)

شاهد: "الدخان المغشوش" يثير جدلاً في السعودية ويتصدر (تويتر)

مصر تُوضّح حقيقة فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي

مصر تُوضّح حقيقة فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

تجمع الشخصيات المستقلة: لا بد من تهيئة الإجراء لانتخابات العامة

الطيبي يُعقب على الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

الطيبي يُعقب على الاعتداء عليه من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح &#34;ذخيرة&#34; لكنيسة المهد

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح "ذخيرة" لكنيسة المهد

حالة الطقس: غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً

حالة الطقس: غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً

منوعات

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان &#34;ملطشة القلوب&#34;على طريقتهما

شاهد: دنيا وايمي سمير غانم يغنيان "ملطشة القلوب"على طريقتهما

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: تصرف غريب..أحلام تقبل بطن المتسابقة رباب ناجد

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض

شاهد: رقصة روبي في ختام &#34;القاهرة السينمائي&#34; تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رقصة روبي في ختام "القاهرة السينمائي" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

عربي

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

السعودية الثالثة عالميا في استقبال المهاجرين

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

المحتجون بالعراق يحرقون مدخل ضريح بمدينة النجف

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق