المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون اعتصامهم بعد وعودات بحل أزمتهم

ودخل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وسيطاً لحل قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، وأكد بأن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بإنهاء ملف الأسرى المحررين المحتجين برام الله.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، علاء الريماوي، الأحد، وقف اعتصامهم وسط رام الله، بعد عدة أيام من وقف الإضراب عن الماء.وقال الريماوي، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "قرر الأسرى الاستجابة للجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ووقف مظاهر الاعتصام والبدء في العمل على استثمار الروح الإيجابية لتطبيق قانون الأسرى على الإخوة وتذليل العقبات الأخرى إن وجدت".وبذلك ينهي المحررون اعتصامهم المفتوح وسط رام الله، والذي استمر مدة 44 يوما على التوالي، وطالبوا فيه السلطة بإعادة روابتهم المقطوعة منذ 13 عاماً.