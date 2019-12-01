دولي

مقتل 14 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات بالمكسيك

مقتل 14 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات بالمكسيك
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت اشتباكات بين الشرطة المكسيكية وتجار مخدرات، في ولاية كواهويلا، بشمالي البلاد، عن مصرع 14 شخصا، بينهم 4 من الشرطة.

وقال حاكم الولاية، ميغيل ريكيلمي: "إن أربعة من رجال الشرطة قُتلوا وأُصيب 6 آخرون، وتم القضاء على 10 من عناصر العصابة في الاشتباك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقا لشهود عيان، وصل المجرمون إلى بلدة في ولاية كواهويلا، يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، في سبع مركبات وفتحوا النار على الجهات الحكومية.

ونتيجة لعملية مشتركة بين الشرطة والجيش، تم تدمير جزء من المركبات المدرعة التي أطلق منها المجرمون النار.

وتُظهر الصور في وسائل الإعلام المحلية ذخيرة من عيار كبير تم الاستيلاء عليها أثناء العملية.

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