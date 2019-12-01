مصرع إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

لقي إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، بعدما دهستهم حافلة عصر الجمعة، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الإسرائيلي كان برفقة مجموعة من رجال الدين اليهود ورجال الأعمال الإسرائيليين، في احتفال أقامه حفيد أحد الحاخامات.



وأوضحت القناة، أن حافلتين كانتا بانتظارهم عند خروجهم من مكان الاحتفال، مشيرة إلى أنهم وحين هموا بقطع الطريق، انطلق سائق إحدى الحافلتين باتجاههم ودهسهم.



وأضافت: "الشرطة المغربية اعتقلت سائقي الحافلتين، وسط حالة من الفوضى سادت المكان، ظنا أن ما حدث كان عملية مقصودة ضد اليهود"؛ لكن السائق قال في إفادته للشرطة: "إن قدمه ضغطت على البنزين عن طريق الخطأ وأن ما حدث هو مجرد حادث سير عادي".



من جهته، أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن الشرطة المغربية لم تستبعد نهائياً فرضية أن يكون الحادث عملية مقصودة نفذت ضد الإسرائيليين لأسباب عرقية.