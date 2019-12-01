الأسرى في "عسقلان": وضع السجن كارثي

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد الأسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي، أنهم وجدوا وضع السجن كارثي، بعد عودتهم إليه من سجن "نفحه"، إثر قمعهم ونقلهم قبل شهر.



وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إلى أن محامي الهيئة تمكّن من زيارة عدد من الأسرى، إذ رووا له بأنهم وجدوا المصاحف ممزّقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع مقتنياتهم وملابسهم محطّمة وملقاة في السّاحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدّين الإسلامي وللأسرى خطّها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السّجن خلال تلك الفترة.



ولفتت هيئة الأسرى إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرّة، إذ قامت بنقل تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، أمين زياد، عيسى جبارين وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، شريف ناجي وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، أاحمد الصوفي إلى "نفحه".



يذكر أن قوات القمع كانت قد اقتحمت سجن "عسقلان" في تاريخ الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتدت على الأسرى وأحدثت الخراب في مقتنياتهم، ونقلتهم إلى سجن "نفحه".