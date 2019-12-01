وفاة طفلين وفقد ثالث في عاصفة ثلجية في أريزونا الأميركية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي طفلان وفقد ثالث في ولاية أريزونا الأميركية بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس.



واجتاحت العاصفة مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وذكر مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي أن السلطات تلقت بلاغا بفقد الأطفال الجمعة.



وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن من المتوقع هبوب عواصف ثلجية على أغلب مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي يومي السبت والأحد.