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الحكومة الليبية المؤقتة تأمل بالتطبيع مع إسرائيل وتضع شرطاً لذلك

الحكومة الليبية المؤقتة تأمل بالتطبيع مع إسرائيل وتضع شرطاً لذلك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج عن أمله في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشترطاً هذه الإمكانية بحل القضية الفلسطينية. 

وأوضح الحويج، لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، على هامش زيارته لفرنسا أن ليبيا برئاسة حكومة خليفة حفتر، ملتزمة بقرارات الجامعة العربية، ولكنها بالتوازي تدعم أيضاً السلام الإقليمي وتحارب الإرهاب.

يذكر أن صراعاً يدور في ليبيا بين حكومتين إحداهما في طرابلس والأخرى في بنغازي، فيما توجه اتهامات لعدة دول بالتدخل في الشأن الليبي.

وتعتبر السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية حل القضية الفلسطينية مدخلاً للتطيبع العربي مع إسرائيل، وترفض أوجه التطبيع العربي قبل ذلك. 

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