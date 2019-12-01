قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بنيران رشاشاتها، أراضي المواطنين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وفي التفاصيل، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار في منطقة (سريج) شرق بلدة القرارة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات بين المواطنين.



إلى ذلك، أطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه الأراضي القريبة من مخيم العودة شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.