شاهد: لحظات مثيرة للسيطرة على منفذ عملية لندن الأخيرة

ويظهر شريط الفيديو قيام ثلاثة أشخاص بملاحقة المهاجم، عثمان خان (28) عاماً، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، ثم قام اثنان منهما بتوجيه خرطومي مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.ووصفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ "الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده، حيث هاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص، وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.