شاهد: لحظات مثيرة للسيطرة على منفذ عملية لندن الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة الماضي، وأودى بحياة شخصين وأصاب ثلاثة آخرين.
أظهر مقطع فيديو لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة الماضي، وأودى بحياة شخصين وأصاب ثلاثة آخرين.
ويظهر شريط الفيديو قيام ثلاثة أشخاص بملاحقة المهاجم، عثمان خان (28) عاماً، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، ثم قام اثنان منهما بتوجيه خرطومي مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.
ووصفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ "الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده، حيث هاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص، وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.
ووصفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ "الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده، حيث هاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص، وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.
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