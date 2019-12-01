إسرائيل: 2600 صاروخ أطلقت من غزة خلال عامين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي: إن أكثر من 2600 صاروخ، أطلق من قطاع غزة، نحو المستوطنات، خلال العامين الأخيرين.



وفي السياق، قال موقع (سروجيم) الإسرائيلي: "هناك 487 صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو مدينة عسقلان، خلال عام 2019، لتصبح المدينة الأكثر تعرضاً للقصف".



وشهد قطاع غزة، الأسابيع الماضية، حالة من التوتر الشديد، بعد أن اغتالت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بهاء أبو العطا القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وعلى أثر ذلك، ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاقها عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات، اسفرت عن اصابة العديد من المستوطنين.



وتوصلت حركة الجهاد الاسلامي والاحتلال لاتفاق تهدئة، بوساطة مصرية وأممية، واستمر الهدوء لعدة ايام، ليعود التوتر من جديد، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال عدة اهداف تابعة للمقاومة قبل يومين، في جنوب وشرق قطاع غزة.