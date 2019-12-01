الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، على طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الوصول إلى المدرسة الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.



وأفادت مصادر محلية، بأن الجنود أوقفوا الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الاستمرار بالسير على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).