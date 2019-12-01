قناة إسرائيلية تشكيل أسباب الهدوء على حدود قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تفاصيل جديدة، حول أسباب الهدوء النسبي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وعدم التصعيد.



وقالت القناة: "أحد أسباب الهدوء النسبي على السياج، وعدم وجود تصعيد أمني، هو أن حماس وإسرائيل توصلا لتفاهمات، وأصبح هناك فرصة حقيقية لترتيب واسع بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا"، على حد زعمها.



وأشارت القناة، إلى أن نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال، اجتمع مع أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، واتفقا على تشجيع إقامة الجزيرة الاصطناعية، وكذلك إمكانية إنشاء مطار دولي في غزة بتمويل دولي.



وفي السياق، أكدت القناة، أن يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، التقى مع بينيت ونتنياهو، واتفقوا على تشكيل فرق عمل من وزارتي الجيش والخارجية ومجلس الأمن القومي.



ونوهت، أن بينت طلب تقيديم إيضاح حول حدوى المشروع، ومنح ثمانية أسابيع لكبار قادة الجيش؛ ليكون تنفيذ المرحلة الثانية ضمن اتفاق متكامل مع حركة حماس، يشمل إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.



وأشارت القناة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية والجيش يعتقدون أن الترويج لمقترح كاتس، سيكون بمثابة ضغط على حركة حماس؛ لتخفيف ضغوطها حول قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.