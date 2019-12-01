شؤون فلسطينية

أبو زهري: خطاب قيادات فتح بشأن المستشفى الأمريكي "توتيري"

أبو زهري: خطاب قيادات فتح بشأن المستشفى الأمريكي "توتيري"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، على الانتقادات الموجهة لحركته بشأن إقامة المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة. 

وطالب أبو زهري، عبر (تويتر)، "قيادات حركة فتح بالتوقف عن العلاج في المستشفيات الأمريكية والإسرائيلية قبل مهاجمة غزة المحاصرة".

وقال أبو زهري: "نشعر بالأسف تجاه خطاب قيادات فتح التوتيري المتعلق بإقامة مستشفى ميداني في غزة وعليهم أن يتوقفوا عن العلاج بمئات آلاف الدولارات في المستشفيات الأمريكية والإسرائيلية قبل ان يهاجموا غزة المحاصرة "، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، عبرت حركة فتح، عن استنكارها لموافقة حركة حماس على إنشاء ما وصفته بـ "القاعدة العسكرية الأمريكية" شمال قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك يأتي تحت مسمى مستشفى ميداني.

وأكدت الحركة، وفق وكالة (وفا)، على رفضها لوجود هذا المستشفى، مضيفةً: "حماس ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية وشعبنا بهذه الموافقة، والتي ثمنها أن تقوم إدارة ترامب، إدارة (صفقة القرن) التصفوية بالتعامل مع حماس واعتمادها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض التعامل قطعياً مع إدارة ترامب".

وأضافت: "هذه المواقف هي دليل على مستوى التنسيق بين حماس وحكومة نتنياهو، مشيرة إلى مواقف حماس عندما أحجمت عن المشاركة بالرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وحماس على استعداد بأن تقوم بأي شيء مقابل أن يتم اعتمادها من قبل تل أبيب وواشنطن كشريك"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "نحذر من مخاطر ما تقوم به حركة حماس على القضية الفلسطينية، والطريق الأنسب لتخفيف معاناة أهلنا في القطاع هي إنهاء الانقسام والعودة الى الشرعية الوطنية، وليس بالموافقة على قاعدة أميركية في القطاع، مشيرة إلى العقبات التي كانت تضعها حماس أمام حكومة الوفاق الوطني، ومنعها من تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الصامد في غزة"، وفق قولها.

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