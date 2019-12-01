أول تعليق من السلطة على مقترح إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة

علق وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تصريحات وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة.





وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "إن تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة أنه جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية".



وأضاف الشيخ: "هذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة الغربية".



وفي وقت سابق، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، طلب الأسبوع الماضي من رئيس الأركان كوخافي، فحص إمكانية تطبيق خطة إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة، بتمويل دولي.



وأضافت القناة الإسرائيلية، أن تلك الخطة هي نفس الخطة التي قدمها وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورفضها وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان.



رام الله - دنيا الوطن