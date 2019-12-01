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دولي

متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر، ليلة السبت – الأحد، آلاف المحتجين الإسرائيليين في ساحة (هبيما) وسط تل أبيب، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن نحو 10 آلاف شخص دعوا نتنياهو إلى الاستقالة، هاتفين: استقل يا نتنياهو".

وجاءت احتجاجات الليلة بعد أيام من مظاهرة حاشدة نظمها أنصار نتنياهو أمام متحف تل أبيب، تعبيرا عن دعمهم لرئيس الوزراء، وذلك بعد توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبنت، لائحة اتهام في حقه.

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر 1500 إسرائيلي من المعسكر الديمقراطي، في تل أبيب، مطالبين باستقالة نتنياهو، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق نتنياهو، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، كما جرت مظاهرة مماثلة في مدينة بيتاح تكفا.

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