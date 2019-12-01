(أزرق أبيض) يطالب برئاسة غانتس أولاً بأي حكومة وحدة مقبلة

وأضاف زامير في لقاء ثقافي في منطقة (بتاح تكفا): "يجب النظر في مخطط خلال 3 أو 4 أشهر لمنع إجراء ثالثة، وإمكانية تشكيل أي شخص الحكومة باستثناء نتنياهو"، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال آساف زامير، عضو (كنيست) عن حزب (أزرق أبيض)، أمس السبت: "في حالة تشكيل أية حكومة وحدة مقبلة يجب أن يكون بيني غانتس رئيساً للوزراء خلال العامين الأوليين".