قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، وحرس الحدود، فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم ضبط سلاح من نوع (كارلو) في سيارة فلسطينيين اثنين، شمال الضفة، لافتا إلى أنه تم تحويلهما للتحقيق.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال.