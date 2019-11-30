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مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن يوم الجمعة إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وقال للصحفيين، وفق (رويترز) إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفا ”نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد“.

تهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي تعقبه انتخابات.

لكن خبراء يشككون في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيرا في أي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015.

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