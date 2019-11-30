شؤون فلسطينية

حالة الطقس: غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً

حالة الطقس: غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين 2019/12/02: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الثلاثاء 2019/12/03: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/12/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-13 17-9 16-9 بيت لحم 19-13 17-9 16-9
رام الله والبيرة 18-12 16-8 15-8 طولكرم 24-15 23-12 22-12
نابلس 21-14 19-10 18-10 قلقيلية 24-15 23-12 22-12
جنين 24-15 23-12 22-12 سلفيت 19-13 17-9 16-9
طوباس 24-15 23-12 22-12 روابي 21-14 19-10 18-10
الخليل 18-12 16-8 15-8 غزه 23-16 22-13 21-13
أريحا 27-18 26-15 25-15 خانيونس 23-16 22-13 21-13
الأغوار الشمالية 25-16 24-13 23-13 رفح 24-15 23-12 22-12

أخبار ذات صلة

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح &#34;ذخيرة&#34; لكنيسة المهد

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح "ذخيرة" لكنيسة المهد

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة

"إسرائيل" تدرس إمكانية إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

اشتية: سنُسمع العالم أن (مهد المسيح) لا يستحق جداراً للفصل ولا حواجز

اشتية: سنُسمع العالم أن (مهد المسيح) لا يستحق جداراً للفصل ولا حواجز

الرئيس عباس يتسلم رد حماس على الإنتخابات ويقرر دراستها خلال الأيام القادمة

الرئيس عباس يتسلم رد حماس على الإنتخابات ويقرر دراستها خلال الأيام القادمة

محدث: شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات جنوب الخليل

محدث: شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات جنوب الخليل

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية" تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح &#34;ذخيرة&#34; لكنيسة المهد

بيت لحم تحتفل بوصول قطعة أثرية من مذود المسيح "ذخيرة" لكنيسة المهد

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية" تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

وزارة العدل تطالب المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار 2334

وزارة العدل تطالب المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار 2334

شاهد: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

شاهد: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط

وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط

منوعات

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

عربي

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

مبعوث أممي: محادثات دستور سوريا تنتهي دون توافق

المحتجون الجزائريون يواصلون الضغط على السلطات مع اقتراب الانتخابات

المحتجون الجزائريون يواصلون الضغط على السلطات مع اقتراب الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك