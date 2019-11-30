الهند تطلق صاروخ "أغني-3" القادر على حمل رؤوس نووية



وأوضحت القيادة أن إطلاق الصاروخ الذي يبلغ مداه 3 آلاف كلم تم من منصة متحركة واقعة في ميدان بجزيرة عبد الكلام في خليج البنغال (غرب)، وفق (إنترفاكس).



وأشارت قيادة القوات الاستراتيجية إلى أن الحديث يدور عن أول عملية إطلاق لهذا الصاروخ نفذت ليلا.



وبمقدور صاروخ "أغني-3"، الذي دخل الخدمة في القوات الهندية في العام 2011، أن يحمل رأسا قتاليا عاديا أو نوويا وزنه 1.5 طن. وتشكل منطقة الانحراف المحتمل للصاروخ أثناء إصابته للهدف نحو 40 مترا فقط، الأمر الذي يدل على دقته العالية.



وتملك الهند، ما عدا "أغني-3"، صواريخ أخرى متفاوتة المدى من عائلة "أغني"، هي "أغني-1 (750 كم)، و"أغني-2" (2000 كلم)، و"أغني-4" (4000 كلم)، و"أغني-5" (5000 كلم). وبإمكان جميع الصواريخ من هذه العائلة حمل رؤوس نووية.



وفي العام 2012، نفذت الهند التجربة الأولى لصاروخ "أغني-5" الذي يشمل مداه مجمل أراضي الصين وأراضي أخرى في القارة الآسيوية، لتصبح بحكم ذلك عضوا "غير رسمي" في نادي الدول المالكة للأسلحة الاستراتيجية النووية، الذي يشمل روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة القوات الاستراتيجية الهندية، اليوم السبت، عن إجرائها عملية إطلاق تجريبية ناجحة لصاروخ "أغني-3" الباليستي القادر على حمل رؤوس قتالية نووية.