آلاف الإسرائيليين يهتفون "استقل يا نتنياهو.. إسرائيل أكثر أهمية"

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رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف المحتجين في ساحة (هبيما) وسط تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص دعوا نتنياهو إلى الاستقالة، هاتفين: "استقل يا نتنياهو، إسرائيل أكثر أهمية!" و"الديمقراطية القوية، إسرائيل القوية!".



وفي الأسبوع الماضي، تظاهر 1500 إسرائيلي من المعسكر الديمقراطي، في تل أبيب، مطالبين باستقالة نتنياهو، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، كما جرت مظاهرة مماثلة في مدينة بيتاح تكفا (وسط البلاد).