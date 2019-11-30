إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام والمدمع، صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل.



وذكرت (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الرعب بين الاطفال واختناق عدد من المواطنين عولجوا ميدانيا.



واوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال لا زالت "حتى اعداد هذا الخبر" تطلق قنابل الغاز والصوت صوب منازل المخيم.