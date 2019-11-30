عاجل

  • وزير الجيش الإسرائيلي يأمر بفحص امكانية انشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة

دولي

إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بيرو

إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بيرو
زعيمة المعارضة في بيرو كيكو فوغيموري
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات في بيرو، عن زعيمة المعارضة كيكو فوغيموري، بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الوقائي، وبعد أيام من إصدار المحكمة الدستورية أمرا بإطلاق سراحها.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة (إيه تي في) فوغيموري وهي تبتسم وتقبل زوجها وسط عدد من أنصارها والشرطة، بينما كانت تغادر سجن النساء في تشوريلوس، جنوب العاصمة ليما.

وكانت الزعيمة اليمينية القوية ابنة رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوغيموري، رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر 2018، خلال التحقيق معها في اتهامات بارتكاب جريمة غسيل أموال.

ويوم الاثنين الماضي، حكمت المحكمة الدستورية أن الأمر القضائي بمثول المتهمة أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسها، والذي قدمته شقيقتها، له ما يبرره، وأمرت بإطلاق سراحها.

وقال رئيس المحكمة أرنستو بلوم إن "الحكم لا يعتبر فوغيموي بريئة أو مذنبة، وإن المحكمة الدستورية وجدت فقط أنه لا يوجد سبب لإبقائها في الحبس أثناء انتظار محاكمتها".

وفي أكتوبر 2018، صرح القاضي ريتشارد كارهوانشو بأن هناك "عناصر كافية" تشير إلى أن فوغيموري ترأست شبكة إجرامية لغسيل الأموال غير الشرعية، وأن شركة البناء البرازيلية أودبريشت التي تعصف بها اتهامات بالفساد ساهمت في حملتها لانتخابات الرئاسة عام 2011.

كما اعتبر القاضي أن زعيمة حزب القوة الشعبية (44 عاما) يمكن أن تهرب وأن قوة حزبها في البرلمان يمكن أن تعيق عمل السلطات القضائية.

أخبار ذات صلة

الهند تطلق صاروخ &#34;أغني-3&#34; القادر على حمل رؤوس نووية

الهند تطلق صاروخ "أغني-3" القادر على حمل رؤوس نووية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا

آلاف الإسرائيليين يهتفون &#34;استقل يا نتنياهو.. إسرائيل أكثر أهمية&#34;

آلاف الإسرائيليين يهتفون "استقل يا نتنياهو.. إسرائيل أكثر أهمية"

إيران: إحصاءات المنظمات الدولية لحصيلة ضحايا المظاهرات مبالغ فيها

إيران: إحصاءات المنظمات الدولية لحصيلة ضحايا المظاهرات مبالغ فيها

&#34;تنظيم الدولة&#34; يُعلن مسؤوليته عن الهجوم في جسر لندن

"تنظيم الدولة" يُعلن مسؤوليته عن الهجوم في جسر لندن

وسط تضاؤل الفرص.. (الليكود) و(أزرق- أبيض) يجتمعان الأحد للاتفاق على تشكيل حكومة

وسط تضاؤل الفرص.. (الليكود) و(أزرق- أبيض) يجتمعان الأحد للاتفاق على تشكيل حكومة

شاهد: نظام للمركبات العسكرية في إسرائيل لكشف الحوامات

شاهد: نظام للمركبات العسكرية في إسرائيل لكشف الحوامات

غانتس: يجب إعادة بناء الردع الذي تآكل بالجنوب

غانتس: يجب إعادة بناء الردع الذي تآكل بالجنوب

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بمراسم إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية" تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

وزارة العدل تطالب المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار 2334

وزارة العدل تطالب المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار 2334

وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط

وزارة الزراعة تُطلق المنتدى العاشر لتربية النحل في الحوض المتوسط

أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً

أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً

استعدادات لإقامة مهرجان السجادة الحمراء في غزة

استعدادات لإقامة مهرجان السجادة الحمراء في غزة

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

منوعات

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

عربي

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح