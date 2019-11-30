الرئيس عباس يتسلم رد حماس على الإنتخابات ويقرر دراستها خلال الأيام القادمة

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، رد حركة حماس على الرسالة المتعلقة بالإنتخابات الموجهة من قبله لحركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، من رئيس لجنة الإنتخابات المركزية حنا ناصر.





وأبلغ الرئيس، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيتم دراسة مضامين ردود حركة حماس والفصائل خلال الأيام القادمة.





واستقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، حيث أطلعه على نتائج لقاءاته مع حركة "حماس" .





رام الله - دنيا الوطن