شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات جنوب الخليل

قرب بيت عوا

وأكد الهلال الاحمرالفلسطيني، أن قوات الاحتلال لم تسمح لطواقمها من الدخول لمنطقة استشهاد الشاب قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب بدوي خالد الشلش المسالمة، استشهد، وتم اعتقال شابين آخرين على حاجز بيت عوا بحجة القاء (المولوتوف) تجاه جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب بدوي خالد الشلش المسالمة، استشهد، وتم اعتقال شابين آخرين على حاجز بيت عوا بحجة القاء (المولوتوف) تجاه جيش الاحتلال.

في ذات السياق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: خلال نشاط ميداني لقوات الجيش بالقرب من قرية بيت عوا في منطقة الخليل، رصدت القوات ثلاثة فلسطينيين يرمون الزجاجات الحارقة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر على الشارع.





وأضاف الناطق باسم الجيش " قد رد الجنود بإطلاق النار وتم رصد إصابة أحدهم بينما تم اعتقال المشتبه بهما الآخريْن ونقلهما للتحقيق".