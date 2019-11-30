شاهد: "الدخان المغشوش" يثير جدلاً في السعودية ويتصدر (تويتر)

وفي مقطع مصور متداول مع الهاشتاغ، يظهر مواطن يقارن بين العبوة الجديدة والأخرى القديمة، وأوضح: "العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات".





وتابع: "لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري".





وأضاف المواطن أنه "عادة لا يدخل أي منتج للبلد إلا بتاريخ إنتاج"، وأشار إلى العبوة الجديدة قائلا: "هذا جاي من برة ما عليه تاريخ إنتاج، فين البلدية، فمن المفترض أن تصادر كل هذه العبوات".