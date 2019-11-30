"العربية الفلسطينية" تدعو للضغط على إسرائيل لحل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

دعت (الجبهة العربية الفلسطينية) بمحافظة الوسطى، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحل الدولتين وفق القرارات الشرعية، وإبطال القرار الأميركي الذي يقضي بشرعنة الاستيطان، مضيفةً أن الاستيطان مرض سرطاني في جسد دولة فلسطين المقبلة، و يجب استئصاله، مؤكدة أن ذلك يقوض حلم بناء الدولة للفلسطينيين.



وقال محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى: "على المجتمع الدولي أن يقف عند مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية"، مضيفاً: "ويلجم الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني"، مشدداً على وحدة شعبنا بكافة شرائحه في مواجهة المخططات الإسرائيلية التهويدية.



جاءت أقوال أبو عريبان هذه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و الذي صادف يوم 29 من تشرين ثاني/نوفمبر.



وأوضح أبو عريبان في تصريحاته أن الفلسطينيين، و قيادته الشرعية لن يقفوا مكتوفي الأيدي، مبيناً أن الرئيس عباس يبذل كل ما بوسعه لانتزاع قرار أممي يهدم القرار الأميركي بتشريع الاستيطان بالضفة الغربية، مؤكداً أن النصر في هذه المعركة السياسية سيحالف شعبنا الفلسطيني، داعياً الأمة العربية إلى رص الصفوف، واتخاذ موقف موحد يضمن استمرار التضامن الشعبي و الرسمي مع الشعب الفلسطيني.