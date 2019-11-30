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مصر تُوضّح حقيقة فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي

مصر تُوضّح حقيقة فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي
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رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة المالية المصرية، صحة الأنباء حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية للمنظومة الضريبية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر نقلته (روسيا اليوم)، اليوم السبت، أن ما يجري حالياً، هو دراسة إخضاع (التجارة الإلكترونية) للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أنه "بات ضرورياً تحديث المنظومة الضريبية، بالشكل الذي يُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، وفقاً لأحدث الخبرات الدولية، وعلى النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار". 

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