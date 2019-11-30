دولي

"تنظيم الدولة" يُعلن مسؤوليته عن الهجوم في جسر لندن

"تنظيم الدولة" يُعلن مسؤوليته عن الهجوم في جسر لندن
جانب من عملية الطعن في جسر لندن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ( تنظيم الدولة) مسؤوليته عن عملية الطعن، التي نفذت، يوم الجمعة الماضي، في جسر لندن، وأودت بحياة ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم.

وقال التنظيم، وفق (روسيا اليو)، في بيان أصدره، اليوم السبت، إن الهجوم في جسر لندن، نفذ على يد أحد مقاتليه "استجابة لنداء استهداف رعايا دول التحالف الدولي" ضد "تنظيم الدولة" بقيادة الولايات المتحدة.





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