شؤون فلسطينية

حماس: السلطة ترغب باستمرار الأزمة الإنسانية بغزة لتحقيق "أهداف فئوية"

حماس: السلطة ترغب باستمرار الأزمة الإنسانية بغزة لتحقيق "أهداف فئوية"
مسيرة لحركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن معارضة قيادة "السلطة في رام الله" لأي إجراء للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبتها فى استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "رغبة السلطة في استمرار الأزمة الإنسانية، هدفها تحقيق أهداف فئوية وحزبية، تتقاطع للأسف مع أهداف الحصار "الإسرائيلي".

وقالت: إن الأصوات التي تعارض إقامة المستشفى الميداني شمال قطاع غزة، هي أصوات ترغب في استمرار الأزمة الإنسانية، وهم جزء من الأزمة التي جاءت نتيجة الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على غزة، وإهمال حكومة رام الله لهذه الأوضاع"

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: على "قيادة السلطة في رام الله أن تبادر إلى رفع الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، والتي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ووقف سياستها الفئوية المناطقية المقيتة"، وفق تعبيره.

وشنّت حركة فتح هجوماً كبيراً اليوم، على حركة حماس، على خلفية إقامة المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة.

ووصفت فتح، المستشفى بـ "القاعدة العسكرية الأمريكية" شمال قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك، يأتي تحت مسمى مستشفى ميداني، كما انتقدت فصائل أخرى إقامة المستشفى الأمريكي في القطاع. 

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