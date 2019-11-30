دولي

وسط تضاؤل الفرص.. (الليكود) و(أزرق- أبيض) يجتمعان الأحد للاتفاق على تشكيل حكومة

وسط تضاؤل الفرص.. (الليكود) و(أزرق- أبيض) يجتمعان الأحد للاتفاق على تشكيل حكومة
نتنياهو وريفلين
رام الله - دنيا الوطن
يجتمع حزبا (الليكود) و(أزرق- أبيض)، ظهر غدٍ الأحد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق؛ لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه "يتبقى 11 يومًا لحل (كنيست)، وأن هناك اجتماعاً لفرق التفاوض من (الليكود) و(أزرق- أبيض) الساعة 13:00 غداً، ومصادر من الطرفين قالت: لا أمل في حدوث تقدم".

في السياق، قال عضو (كنيست)، عن حزب (أزرق- أبيض)، آساف زامير اليوم السبت، إنه في حالة تشكيل أية حكومة وحدة مقبلة، يجب أن يكون، بيني غانتس، رئيساً للوزراء خلال العامين الأوليين.

وأضاف في لقاء ثقافي في (بتاح تكفا) وفق موقع (والا)، الإسرائيلي: "يجب النظر في مخطط خلال ثلاثة أو أربعة أشهر لمنع إجراء انتخابات ثالثة، وإمكانية تشكيل أي شخص الحكومة باستثناء نتنياهو، كما نقل موقع (عكاً) للشؤون الإسرائيلية.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن أجواءً متشائمة تسود طواقم المفاوضات من كلا الطرفين.
 
وقال مصدر في حزب (أزرق أبيض): إن أقطاب الحزب لا يصدقون إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداده لتولي منصب رئيس الورزاء لعدة أشهر فقط، معتبرين هذا الإعلان مناورة سياسية لإجراء جولة أخرى من الانتخابات في الوقت الأنسب لنتنياهو.

وقال رئيس الطاقم الإعلامي للحزب: إنه لو تلقى الحزب الضمانات بأن نتنياهو ينوي تنفيذ اتفاق التناوب في منصب رئيس الوزراء، لكان من الممكن دراسة هذا الاقتراح.

وكان رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس صرح أمس أن نتنياهو أمسى عبئاً على حزب (الليكود) وأن أقطاب الحزب يدركون أن الخطوة الصائبة هي تشكيل حكومة وحدة بدون نتنياهو إلى حين انتهاء محاكمته، وإذا تمت تبرئة ساحته فسيكون بإمكانه تبوء رئاسة الوزراء لمدة سنتين.

ويشار إلى أن أفيغدور ليبرمان، الذي يعد حزبه (إسرائيل بيتنا) بيضة القبان، قد طرح أمس قائمة مطالبه للانضمام إلى ائتلاف حكومي، وهي مطالب لا يمكن للأحزاب الدينية أن تقبل بها، الأمر الذي يحول دون تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب اليمين .

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