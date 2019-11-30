دولي

شاهد: نظام للمركبات العسكرية في إسرائيل لكشف الحوامات

شاهد: نظام للمركبات العسكرية في إسرائيل لكشف الحوامات
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إحدى الشركات، وتسمى، "إلبيت سيستمز" كشفت عن نظام تكتيكي للمركبات العسكرية، لـ"تحييد" الحوامات.

ويقوم النظام باكتشاف جميع أنواع الحوامات، وتحييدها داخل دائرة نصف قطرها بضعة كيلومترات، ويوفر للمركبات العسكرية حماية 360 درجة من الحوامات المعادية.

وزاد في الآونة الأخيرة إطلاق حوامات من قطاع غزة، أو من جنوب لبنان، حيث تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد الماضي: أن "(كابينت) عقد عدة جلسات حول تهديد الطائرات المسيرة، هذا تهديد جديد وملموس يتطور باستمرار، نطور وسائل تكنولوجية، وأخرى من أجل دحر وإحباط هذا التهديد".

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