حسين الشيخ يُعلّق على إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنعلّق حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، على إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في الوقت الذي تحاصر أمريكا السلطة الفلسطينية، وتوقف الدعم في كل القطاعات، وتحديدًا مستشفيات القدس الشرقية، تُقيم مستشفى ميداني داخل قطاع غزة، بمباركة حماس، لا تعليق!!".وشنّت حركة فتح هجوماً كبيراً اليوم على حركة حماس، على خلفية إقامة المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة.ووصفت فتح، المستشفى بـ "القاعدة العسكرية الأمريكية" شمال قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك، يأتي تحت مسمى مستشفى ميداني، فيما تؤكد حماس، أن المستشفى جزء من التفاهمات مع الاحتلال، وهو يهدف إلى تحفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.