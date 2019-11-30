شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

شاهد: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
احتفل مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وبحضور رئيس الوزراء، محمد اشتية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، في ساحة كنيسة المهد بالمدينة، إيذاناً ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقام رئيس الوزراء، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، بإضاءة الشجرة، التي تم نصبها في ساحة المهد، وسط أجواء من البهجة.

وشارك في حفل الإضاءة، محافظ بيت لحم، كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولى معايعة، ورئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، وحارس الأراضي المقدسة فرانشسكو باتون، ومدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والشعبية، وممثلو الكنائس، والعديد من شخصيات ورجال دين مسيحيين ومسلمين، وجمع غفير من سكان المحافظة.

وكان قد أعلن في بيت لحم، مساء اليوم، عن بدء احتفالات أعياد الميلاد، بوصول قطعة أثرية من مذود السيد المسيح إلى المدينة.

وكانت القطعة الخشبية محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وجرى تسليمها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى راعي كنيسة بيت لحم.

وعُرضت القطعة على الجمهور في مركز نوتردام في القدس، قبل نقلها إلى بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح.

ومن المتوقع أن تُعرض داخل كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة المهد في ميدان المذود، في نفس توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم مساء اليوم السبت.


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