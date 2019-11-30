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رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يُقدم استقالته رسمياً
رئيس الوزراء العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.

وأكدت المصادر، أن عبد المهدي سلّم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ودعا عبد المهدي، برلمان العراق إلى اختيار بديل له في رئاسة الحكومة بشكل سريع، مشيراً إلى أن تركه هذا المنصب مهم لحل الأزمة في البلاد.

وقال في كلمة مسجلة نشرها بعد تسليم مجلس النواب طلباً رسمياً للاستقالة من منصب رئيس الوزراء: "الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة، وتهدئة الأوضاع في العراق".

وطلب عبد المهدي من مجلس النواب، قبول استقالته، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفاً: "أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعاً".

وأردف: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية... وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".

وأضاف عبد المهدي، أن "السلطات العراقية تتعامل مع التظاهرات المستمرة في البلاد باعتبارها سلمية، لكن هناك من اندس فيها".

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