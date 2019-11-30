أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً

أحمد أبو هولي

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ أعمال الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة صباح غدٍ الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، ولبنان، وفلسطين ، ومصر)، بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أسيسكو)، ووكالة الغوث الدولية (أونروا).



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.أحمد أبو هولي أن الدورة (103) للمؤتمر تكمن أهميتها بأنها تعقد في ظروف سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تعاظم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والتحرك الأمريكي لتقويض حل الدولتين بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي ومسعى الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون في (كنسيت) لحظر نشاط (أونروا) في القدس ابتداءً من العام 2020 .



وأشار إلى أن المؤتمر سيقف أمام التحركات العربية والدول المضيفة لحشد الدعم السياسي لـ (أونروا) لتأمين الأغلبية الساحقة في التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عملها المقرر في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري .



وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيطالب بتحرك عربي واسع على صعيد المجتمع الدولي لإحباط التوجه الأمريكي لإضفاء الشرعية على المستوطنات وإلزام إسرائيل بعدم المساس بمؤسسات (أونروا) في القدس واحترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على أراضيها.



وسيبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين، وفق أبو هولي على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات (أونروا) وأوضاعها المالية والتحديات التي تواجه عملها .



وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني سيقدم مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة (103) لافتا إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد في شهر آذار/مارس القادم.



وسيلقى أبو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين كلمة في المؤتمر يستعرض فيها آخر التطورات والمستجدات الأخيرة التي رافقت القضية الفلسطينية خلال الستة الشهور الأخيرة والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للحفاظ على مكانة القدس وعروبتها ومواجهة الاستيطان والقرارات الأمريكية والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المشروع الوطني التحرري والتي كان آخرها قرار الإدارة الأمريكية إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية وحشد الدعم السياسي والمالي لدعم (أونروا) وتجديد تفويض ولاية عملها، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عنها، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



يشار إلى أن وفد دولة فلسطين الذي يترأسه أبو هولي يضم إلى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون.