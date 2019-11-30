غانتس: يجب إعادة بناء الردع الذي تآكل بالجنوب

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن تشخيص اختراق طوافة صغيرة من لبنان، باتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم رصد الطائرة، بعد وقت قصير من اجتيازها الحدود، لكنها عادت إلى الأراضي اللبنانية، دون أن تصاب بأذى.



كما أُطلق من قطاع غزة أمس الجمعة، صاروخ تجاه مناطق غلاف غزة، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق- أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إنه يجب "إعادة بناء الردع الذي تآكل في الجنوب، والحفاظ على توازن الردع في الشمال".ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن غانتس قوله: إن اختراق الحوامة للمجال الجوي في الشمال، وإطلاق الصواريخ المستمر على سكان الجنوب، أحداث خطيرة، حتى في هذه الفترة السياسية المعقدة والحساسة".وأضاف: "علينا أن نفعل كل ما يتطلبه الأمر؛ لإعادة بناء الردع الذي تآكل في الجنوب، والحفاظ على توازن الردع في الشمال".