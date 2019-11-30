اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

مهرجان العودة للأفلام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة التحضرية لمهرجان العودة للأفلام تمديد مرحلة استلام الأفلام لخمسة أيام إضافية، استجابة لرغبة عدد من الجهات الراغبة في المشاركة بالمهرجان.



ومن المقرر أن تنتهي مرحلة استلام الأفلام اليوم السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة مشاهدة الأفلام من قبل لجنة التحكيم الدولية.



وقال رئيس اللجنة التحضيرية إبراهيم مسلم، "إن التمديد جاء استجابة لطلب جهات وأفراد ينوون تقديم مشاركاتهم في المهرجان"، مبينا أن هذه المهلة ستكون الأخيرة.



وأوضح أن اللجان المختصة استلمت عشرات الأفلام وسيتم مشاهدتها وتقييمها من لجنة التحكيم الدولية ابتداء من اليوم، مشيرا الى أن موعد المهرجان الختامي وتسليم الجوائز سيتم الإعلان عنه قريبا.



وانطلق مهرجان العودة للأفلام القصيرة في 22 أغسطس الماضي، ويهدف لتوثيق مجريات وأحداث مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت في قطاع غزة بـ 30 مارس 2018.



ويسعى المهرجان لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية.