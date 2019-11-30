أبو مرزوق: المطلوب مؤتمر وطني جامع نخرج منه ببرنامج إنقاذ





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "السؤال الذي يجب أن يسأله أي فلسطيني: لكل الفصائل، والأحزاب، والقوى، والشخصيات الاعتبارية، هل تريدون تحقيق أهدافكم الوطنية، والتي عليها إجماع وطني؟.







وأضاف: "أم الخيار: أن نستمر في الانقسام، والخصام، والتمايز بالألقاب. ومن ثم ما الواجب فعله؟".





وشدّد أبو مرزوق على أن "المطلوب مؤتمر وطني جامع نخرج منه ببرنامج إنقاذ".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن المواطن الفلسطيني، يوجه تساؤلاً للفصائل والأحزاب والقوى الوطنية، حول تحقيق الأهداف الوطنية.