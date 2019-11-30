فتح تشن هجوماً شديداً على حماس بسبب المستشفى الأمريكي شمال القطاع





وأكدت الحركة، وفق وكالة (وفا)، على رفضها لوجود هذا المستشفى، مضيفةً: "حماس ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية وشعبنا بهذه الموافقة، والتي ثمنها أن تقوم إدارة ترمب، إدارة "صفقة القرن" التصفوية بالتعامل مع حماس واعتمادها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية التي ترفض التعامل قطعيا مع إدارة ترمب".



وأضافت: "هذه المواقف هي دليل على مستوى التنسيق بين حماس وحكومة نتنياهو، مشيرة إلى مواقف حماس عندما أحجمت عن المشاركة بالرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وحماس على استعداد بأن تقوم بأي شيء مقابل أن يتم اعتمادها من قبل تل أبيب وواشنطن كشريك"، وفق تعبيرها.



وتابعت: "نحذر من مخاطر ما تقوم به حركة حماس على القضية الفلسطينية، والطريق الأنسب لتخفيف معاناة أهلنا في القطاع هي إنهاء الانقسام والعودة الى الشرعية الوطنية وليس بالموافقة على قاعدة أميركية في القطاع، مشيرة الى العقبات التي كانت تضعها حماس أمام حكومة الوفاق الوطني ومنعها من تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الصامد في غزة"، وفق قولها.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح، عن استنكارها لموافقة حركة حماس على إنشاء ما وصفته بـ "القاعدة العسكرية الأمريكية" شمال قطاع غزة، معتبرةً أن ذلك يأتي تحت مسمى مستشفى ميداني.