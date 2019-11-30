طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر المقبل بفلسطين





وحسب الهيئة، فإن سعر البنزين (95) بـ6.10 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 6.70 شيكل، والكاز بسعر 4.99 شيكل، والسولار 4.99 شيكل.





وأشارت الهيئة إلى أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، ستكون بسعر 13 شيكلاً، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 26 شيكلاً، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراماً، بسعر 62 شيكلاً، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 248 شيكلا.



وأكدت أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.68 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.71 شيكلا، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية الفلسطينية، مساء السبت، أسعار المحروقات والغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر المقبل.