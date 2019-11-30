شؤون فلسطينية

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر المقبل بفلسطين

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر المقبل بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية الفلسطينية، مساء السبت، أسعار المحروقات والغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر المقبل.

وحسب الهيئة، فإن سعر البنزين (95) بـ6.10 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 6.70 شيكل، والكاز بسعر 4.99 شيكل، والسولار 4.99 شيكل.

وأشارت الهيئة إلى أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، ستكون بسعر 13 شيكلاً، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 26 شيكلاً، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراماً، بسعر 62 شيكلاً، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 248 شيكلا.

وأكدت أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.68 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.71 شيكلا، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

أخبار ذات صلة

فتح تشن هجوماً شديداً على حماس بسبب المستشفى الأمريكي شمال القطاع

فتح تشن هجوماً شديداً على حماس بسبب المستشفى الأمريكي شمال القطاع

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية

سلسلة منخفضات جوية تضرب فلسطين ابتداءً من الأحد

سلسلة منخفضات جوية تضرب فلسطين ابتداءً من الأحد

شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على أحمد الطيبي

شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على أحمد الطيبي

جماهير خانيونس تُشيع الشهيد الطفل فهد الأسطل

جماهير خانيونس تُشيع الشهيد الطفل فهد الأسطل

الرئيس عباس: أوروبا قوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية

الرئيس عباس: أوروبا قوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 39 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 39 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية

جماهير خانيونس تُشيع الشهيد الطفل فهد الأسطل

جماهير خانيونس تُشيع الشهيد الطفل فهد الأسطل

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 39 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين

(أوتشا): الاحتلال هدم وصادر 39 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

الديمقراطية تدعو للإعلان عن يوم للتضامن مع القدس والبلدات العربية المجاورة

الديمقراطية تدعو للإعلان عن يوم للتضامن مع القدس والبلدات العربية المجاورة

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

منوعات

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

حقيقة انتحار منى فاروق بسبب فيديوهات خالد يوسف

محمد منير يستعين بـ&#34;كرسي&#34; لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

عربي

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

شاهد: رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً صوتياً لوالدها

شاهد: رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً صوتياً لوالدها