شؤون فلسطينية

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية

النائب جبارين: القضية الفلسطينية امتحان للشرعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، إن القضية الفلسطينية هي امتحان للشرعية الدولية، حقوقيًا واخلاقيًا، مضيفاً: "إذا فشل القانون الدولي والمنظمات الدولية التمثيلية في نصرة القضية الأعدل اليوم في العالم، فهذا مؤشر خطير على تراجع المنظومات الدولية وعلى سيطرة منطق القوة".

ودعا جبارين، إلى ترجمة القرارات والتصريحات الدولية الى خطوات عمليّة وفعليّة من قبل المجتمع الدولي، مُشيرًا على وجه التحديد الى ضرورة مواجهة السرطان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والّذي تم تعريفه كجريمة حرب بحسب القانون الدولي. 

وطالب جبارين مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات الاسرائيلية والدولية الّتي تستثمر في المستوطنات الاسرائيلية (القائمة السوداء)، داعياً دول العالم ودول الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة منتجات الاستيطان وعدم الاكتفاء بتوسيمها من خلال الاشارة الى انتاجها في المستوطنات.

وأضاف جبارين أنه بعد أكثر من سبعة عقود من قرار التقسيم، فإن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لا زالت تتنكر لأسس هذا القرار، بل وتوغل في سياساتها التي تناقض هذا القرار، وخاصةً مع تشريع قانون القومية اليهودية والتنكر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتفاقم التمييز القومي ضد المواطنين العرب داخل اسرائيل، وكذلك التنكر لحق اللاجئين بالعودة وعدم اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها تجاه النكبة الفلسطينية.

وحذّر جبارين من التحالف والتآمر الخطير بين اليمين الاسرائيلي بقيادة نتنياهو واليمين الأمريكي بقيادة دونالد ترامب، ومن مخططاتهم لتصفية القضية الفلسطينية من خلال "صفقة القرن"، وذلك بعد نقل السفارة الامريكية للقدس والمصادقة على مشاريع الضم وتوسيع الاستيطان. 

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