سلسلة منخفضات جوية تضرب فلسطين ابتداءً من الأحد

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خاص دنيا الوطن

أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن ليلة الأحد الاثنين، ستشهد منخفضاً جوياً، يكون مركزه الاراضي السورية الى الشمال من لبنان، ومصحوب بجبهة هوائية باردة، وتتكاثف السحب بارتفعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في المنطقة الشمالية لفلسطين.



وقال العلامي لـ"دنيا الوطن": "ستكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار حتى ساعات صباح يوم الاثنين، على مختلف المناطق، وتنخفض درجات الحرارة حتى تصبح دون معدلاتها السنوية، وتكون الاجواء باردة بوجه عام".



وأضاف: "يوم الثلاثاء، ستكون الاجواء مستقرة، اما ليلة الأربعاء، ستقترب من المنطقة كتلة هوائية اخرى، وستهطل الامطار على بعض المناطق، وقد تستمر فرص هطول الأمطار حتى يوم الخميس، وتزداد الاجواء برودة حتى الجمعة".



وأوضح العلامي، أن هناك توقعات بوجود منخفضات اخرى خلال شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، حيث سيكون هناك تحسن في الانظمة الجوية.