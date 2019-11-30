شاهد: متطرفون إسرائيليون يعتدون على أحمد الطيبي

أقدم عدد من المتطرفين الإسرائيليين، اليوم السبت، على تنفيذ اعتداء ضد رئيس (كتلة القائمة العربية المشتركة) في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي.



ووفق ما أورد الطيبي، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، فقد حاول المتطرفون منعه من الدخول إلى قاعة مؤتمر "سبت ثقافي" ووصفوا الطيبي "بالقاتل والإرهابي وداعم الشهداء".



وأقدم أحد المتطرفين على ضرب الطيبي بعصا على رأسه عند دخوله، فيما أقدمت متظاهرة أخرى على إلقاء حفنة رمال على وجه الطيبي، وضربته بلافتة عند خروجه من المحاضرة، التي غصت بالحضور.



بدوره، علق الطيبي بالقول: "نُسمع صوتنا وموقفنا وقضيتنا العادلة في كل مكان، والمتطرفون ومن يقف خلفهم لن يثنونا عن مواصلة نضالنا".

رام الله - دنيا الوطن