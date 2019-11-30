جماهير خانيونس تُشيع الشهيد الطفل فهد الأسطل







رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى فهد محمد وليد الأسطل (16 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.واستشهد الفتى الأسطل مساء أمس الجمعة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.ورفع المشاركون في جنازة الأسطل، رايات حركتي فتح و حماس، وسط هتافات تُطالب بالانتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين.