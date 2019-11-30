شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: أوروبا قوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية

الرئيس عباس: أوروبا قوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به؛ للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ميغيل موراتينوس، وفق وكالة (وفا). 

واطلع الرئيس عباس، المسؤول الأممي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية من مأزق حقيقي، جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس عباس، على أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم؛ لإنقاذ المسيرة السياسية، وذلك من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين، خدمة للسلام وحل الدولتين.

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