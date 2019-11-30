شؤون فلسطينية

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه

حماس: استمرار الاحتلال بتنفيذ سياسة الاعتقال الإداري يعكس حجم ظُلمه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري، وتجاهل المطالب العادلة للأسيرين المضربَين عن الطعام "أحمد زهران ومصعب الهندي" بإنهاء معاناتهم، وإطلاق سراحهم؛ يعكس حجم الظلم والقهر الذي يمارسه الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح له: "إن صمت المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، إزاء هذه الجرائم والانتهاكات غير مبرر، بل سيشكل غطاءً لمزيد من الظلم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".

وبين برهوم، أن المطلوب من هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية، هو تحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة ورادعة للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى، وإنهاء معاناتهم.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حماس: "إنه فى ظل هذه التضحيات العظيمة، والصمود الأسطوري للأسرى البواسل، وخوضهم معركة الحرية والكرامة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسته التعسفية والعدائية بحقهم، ورفض إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عنهم؛ فإن المطلوب من كل أبناء شعبنا وفصائله ونخبه وقواه الحية، القيام بواجبهم الوطني والقيمي تجاه هذه القضية المقدسة، وألّا يتركوهم وحدهم لنوايا العدو، والعمل على استنهاض كل الطاقات، والعمل بكل السبل لتدشين حالة وطنية قوية وفاعلة ومؤثرة اسنادًا للأسرى، وانتصارًا لهم، وتعزيزًا لصمودهم في مواجهة المحتل، وإجراءاته القمعية بحقهم، حتى إنهاء معاناتهم ونيل حريتهم".

وأضاف: "ما زلنا نعوّل على ضرورة وأهمية تضامن أبناء أمتنا العربية والإسلامية مع هذه القضية العادلة، ودعم قضايا شعبنا، وفي مقدمتها قضية الأسرى في سجون العدو، والضغط على صناع القرار في المنطقة؛ للوقوف عند مسؤولياتهم، والعمل على دعم حقوقهم وإطلاق سراحهم، فهم أسرى الحرية، يدافعون عن الكرامة".

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