هيئة الأسرى تكشف تطورات تسليم جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك

الأسير سامي أبو دياك

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خاص دنيا الوطن

كشف حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تطورات الطلب الفلسطيني، لاستلام جثمان الشهيد سامي أبو دياك، في سجون الاحتلال.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه كانت هناك مطالبة من قائد المنطقة العسكرية في جنين، بعد اسشهاد الأسير مباشرة، باستلام جثمانه، ولم يصلنا أي رد.



وأضاف عبد ربه: طالبنا من نفس المسؤول العسكري الإسرائيلي مرة ثانية لاستلام الجثمان، ولم نتلق أية ردود، مشيراً إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سنتقدم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بطلب من أجل استلام جثمانه.



وأكد مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه لم يكن هناك تجاوب في المرات السابقة، وخاصة الذين استشهدوا مؤخراً ( بسام السائح، نصار قطاقطة، فارس بارود)، وهؤلاء لازالت جثامينهم محتجزة.



وقال: لا نعرف إن كانوا محتجزين في مقابر الأرقام، أو في ثلاجات الموتى، عند الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت في أعقاب استشهاد أبو دياك، أصدر تعليماته بعدم تسليم جثامين الشهداء، أياً كان انتماؤهم.